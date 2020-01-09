Испания

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич забил свой пятый гол в сезоне.

В рамках первого полуфинала Суперкубка чемпионата Испании мадридский Реал одолел Валенсию, а один из мячей забил Лука Модрич.

Для обладателя Золотого мяча 2018 года этот гол стал уже пятым в нынешнем сезоне в матчах за клуб.

Таким образом, хорват повторил свое собственное лучшее достижение по голам за отдельный сезон. Ранее в сезоне-2011/12, выступая за Тоттенхэм, Модрич также забил пять мячей, но тогда он провел 40 поединков, а на данный момент он сыграл только 19 матчей.

Гол Модрича в ворота Валенсии можно увидеть в обзоре полуфинала.

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