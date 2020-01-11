Испания

Капитан "матрасников" получил мышечное повреждение.

Полузащитник Атлетико Коке не сможет сыграть в матче с Реалом в финале Суперкубка Испании из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.

Коке получил повреждение мышц бедра во встрече с Барселоной (3:2), покинув поле на 72-й минуте. После возвращения в Мадрид 28-летний игрок пройдет медобследование, которое определит степень серьезности его травмы.

В текущем сезоне Коке провел 24 поединка в футболке "рохибланкос", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Матч Реал — Атлетико состоится в городе Джидда в воскресенье, 12 января, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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