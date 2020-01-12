Лидеры "сине-гранатовых" желают назначения своего бывшего партнера по команде.
МЕССИ И ХАВИ, ФОТО GETTY IMAGES
12 января 2020, 13:08
Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жерар Пике поговорили с Хави, чтобы тот принял предложение Барселоны, сообщает Ondacero.
Каталонцы рассматривают варианты с назначением Хави прямо сейчас или в конце сезона, предлагая тому контракт на 2,5 года.
В понедельник должно состояться заседание директоров клуба, после которого будет объявлено о решении.
Напомним, что директор Аль-Садда, в свою очередь, уверен, что Хави продолжит сотрудничество с его командой.