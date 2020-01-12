Испания

Лидеры "сине-гранатовых" желают назначения своего бывшего партнера по команде.

Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жерар Пике поговорили с Хави, чтобы тот принял предложение Барселоны, сообщает Ondacero.

Каталонцы рассматривают варианты с назначением Хави прямо сейчас или в конце сезона, предлагая тому контракт на 2,5 года.

В понедельник должно состояться заседание директоров клуба, после которого будет объявлено о решении.

Напомним, что директор Аль-Садда, в свою очередь, уверен, что Хави продолжит сотрудничество с его командой.