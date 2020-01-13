Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне — о матче против Реала.

Реал завоевал Суперкубок Испании, обыграв в финале мадридский Атлетико.

"За три дня мы сыграли против двух лучших команд мира. Считаю, что мы отлично выглядели в этих играх".

"На протяжении 90 минут в финале мы не уступали сопернику. Это повод гордиться нашей командой".

Диего Симеоне прокомментировал фол последней надежды от Федерико Вальверде.

"Тем самым он выиграл матч. Это был важный момент в игре для Вальверде. Я сказал ему: "Не волнуйся, любой бы сделал тоже самое на твоем месте", — сказал Диего Симеоне в интервью El Chiringuito TV.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Реал – Атлетико.

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