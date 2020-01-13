Испания

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос рассказал о своем ударе в серии пенальти и состоянии своей ноги.

Мадридский Реал накануне сумел обыграть Атлетико в серии пенальти и завоевать Суперкубок Испании. Решающий пенальти забил Серхио Рамос.

"Я всегда бью четвертый пенальти в серии из-за суеверия, а не по причине желания нанести именно победный удар", — передает слова Рамоса madridistanews.

"Я планировал пробить пенальти в стиле Паненки, но моя лодыжка очень сильно болела. Я не мог сделать много маленьких шагов из-за боли. Она повреждена, но как только ты попадаешь на поле, забываешь о боли".

"Но сейчас её состояние плохое (в оригинале использовано бранное слово, прим.). Надеюсь, восстановление не займет много времени".

Как сообщает El Chiringuito, Рамос может пропустить около двух недель.