Защитник мадридского Реала Серхио Рамос рассказал о своем ударе в серии пенальти и состоянии своей ноги.
Серхио Рамос, getty images
13 января 2020, 12:06
Мадридский Реал накануне сумел обыграть Атлетико в серии пенальти и завоевать Суперкубок Испании. Решающий пенальти забил Серхио Рамос.
"Я всегда бью четвертый пенальти в серии из-за суеверия, а не по причине желания нанести именно победный удар", — передает слова Рамоса madridistanews.
"Я планировал пробить пенальти в стиле Паненки, но моя лодыжка очень сильно болела. Я не мог сделать много маленьких шагов из-за боли. Она повреждена, но как только ты попадаешь на поле, забываешь о боли".
"Но сейчас её состояние плохое (в оригинале использовано бранное слово, прим.). Надеюсь, восстановление не займет много времени".
Как сообщает El Chiringuito, Рамос может пропустить около двух недель.