Испания

Бразилец близок к переходу в каталонский клуб.

Полузащитник Палмейраса Матеус Фернандес может стать игроком Барселоны в ближайшее время.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" уже согласовали детали перехода молодого хавбека с бразильским клубом. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро, а еще 4 млн евро могут быть включены в сделку в качестве бонусов.

Фернандес присоединился к Палмейрасу в январе прошлого года из Ботафаго. В футболке "зелено-белых" 21-летний игрок провел 11 поединков, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Барселона также рассматривает возможность подписания Габигола.

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