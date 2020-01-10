Каталонцы могут подписать французского защитника.
Дайот Упамекано, Getty Images
10 января 2020, 08:25
Защитник Лейпцига Дайот Упамекано может стать игроком Барселоны, сообщает издание Sport.
Каталонский клуб намерен укрепить линию обороны в январе и попытается заполучить молодого центрбека. Стоимость француза оценивается в сумму около 53 миллионов евро.
Действующий контракт Упамекано с Лейпцигом рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 19 поединков в футболке "быков".
Ранее сообщалось, что интерес к Упамекано проявляет Арсенал.
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