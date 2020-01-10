Испания

Каталонцы могут подписать французского защитника.

Защитник Лейпцига Дайот Упамекано может стать игроком Барселоны, сообщает издание Sport.

Каталонский клуб намерен укрепить линию обороны в январе и попытается заполучить молодого центрбека. Стоимость француза оценивается в сумму около 53 миллионов евро.

Действующий контракт Упамекано с Лейпцигом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 19 поединков в футболке "быков".

Ранее сообщалось, что интерес к Упамекано проявляет Арсенал.

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