Испания

Хавбек получил шанс от нового тренера каталонцев.

Полузащитник Рикард Пуч может закрепиться в первой команде Барселоны после прихода нового главного тренера Кике Сетьена.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, новый наставник рассчитывает на молодого хавбека и привлек его к тренировкам первой команды. Ожидается, что 20-летний игрок окажется в заявке каталонцев на матч с Гранадой.

Пуч является воспитанником Барселоны и дебютировал в первой команде в апреле 2019 года. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 17 поединков во второй команде "сине-гранатовых", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Сетьен может вернуть полузащитника Филиппе Коутиньо в Барселону.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.