Испания

Каталонцы ведут переговоры с защитником Бока Хуниорс.

Защитник Бока Хуниорс Сантьяго Рамос Минго может в ближайшее время стать игроком Барселоны, сообщает издание Sport.

Каталонцы ведут переговоры с представителями юного центрбека и могут в ближайшее время согласовать детали перехода. Ожидается, что стоимость 18-летнего аргентинца не будет высокой, так как он еще не успел заключить профессиональный контракт с клубом.

Минго является воспитанником Бока Хуниорс, но еще не успел дебютировать в первой команде.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет подписать полузащитника Джуна Нишикаву.

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