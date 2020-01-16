Каталонцы ведут переговоры с защитником Бока Хуниорс.
Сантьяго Рамос Минго, Boca Jrs. Oficial
16 января 2020, 11:09
Защитник Бока Хуниорс Сантьяго Рамос Минго может в ближайшее время стать игроком Барселоны, сообщает издание Sport.
Каталонцы ведут переговоры с представителями юного центрбека и могут в ближайшее время согласовать детали перехода. Ожидается, что стоимость 18-летнего аргентинца не будет высокой, так как он еще не успел заключить профессиональный контракт с клубом.
Минго является воспитанником Бока Хуниорс, но еще не успел дебютировать в первой команде.
Ранее сообщалось, что Барселона хочет подписать полузащитника Джуна Нишикаву.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.