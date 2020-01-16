"Сине-гранатовые" нацелились на юного хавбека.
Джун Нишикава, the-afc.com
16 января 2020, 08:48
Полузащитник Сересо Осака Джун Нишикава попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Mundo Deportivo.
Каталонцы следят за юным хавбеком и попытаются подписать его в этом году. В феврале японцу исполнится 18 лет, что позволит ему присоединиться к европейскому клубу.
Нишикава проявил себя на чемпионате мира U-17, где в четырех матчах отличился тремя голами. Также в активе атакующего полузащитника имеется 6 поединков в футболке сборной Японии U-20.
Ранее сообщалось, что Барселона договорилась о трансфере хавбека Палмейраса Матеуса Фернандеса.
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