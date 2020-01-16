Испания

"Рохибланкос" договорились о трансфере марокканца.

Нападающий Леганеса Юссеф Эн Незири может в ближайшее время стать игроком Севильи, сообщает Estadio Deportivo.

Нервионцы договорились о переходе марокканского форварда и должны объявить о его приобретении в ближайшее время. Сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

В составе Севильи 22-летний игрок должен стать заменой для Чичарито, который близок к переходу в Лос-Анджелес Гэлакси.

В текущем сезоне Эн Незири провел 19 поединков в футболке "огуречников", отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.

Ранее Севилья объявила о переходе защитника Симона Кьяера в Милан.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.