"Рохибланкос" договорились о трансфере марокканца.
Юссеф Эн Незири, Getty Images
16 января 2020, 14:45
Нападающий Леганеса Юссеф Эн Незири может в ближайшее время стать игроком Севильи, сообщает Estadio Deportivo.
Нервионцы договорились о переходе марокканского форварда и должны объявить о его приобретении в ближайшее время. Сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.
В составе Севильи 22-летний игрок должен стать заменой для Чичарито, который близок к переходу в Лос-Анджелес Гэлакси.
В текущем сезоне Эн Незири провел 19 поединков в футболке "огуречников", отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.
Ранее Севилья объявила о переходе защитника Симона Кьяера в Милан.
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