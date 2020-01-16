Испания

Для украинского голкипера середина второго тайма дебютного матча прошла под знаком минус.

Андрей Лунин только несколько дней назад перебрался в Реал Овьедо и сразу же получил место в стартовом составе на поединок против одного из лидеров Сегунды.

Во втором тайме он пропустил первый мяч с пенальти, а через пару минут сказалась несыгранность с центральным защитником.

Оборонец Алехандро Арибас и Лунин вместе бежали до мяча, но в последний момент центрбек решил остановиться, чем воспользовался форвард Дарвин Нуньес, который обокрал парочку и пробил в пустые ворота.

Гол забит на 73-й минуте.