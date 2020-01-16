Для украинского голкипера середина второго тайма дебютного матча прошла под знаком минус.
Алехандро Аррибас
16 января 2020, 23:42
Андрей Лунин только несколько дней назад перебрался в Реал Овьедо и сразу же получил место в стартовом составе на поединок против одного из лидеров Сегунды.
Во втором тайме он пропустил первый мяч с пенальти, а через пару минут сказалась несыгранность с центральным защитником.
Оборонец Алехандро Арибас и Лунин вместе бежали до мяча, но в последний момент центрбек решил остановиться, чем воспользовался форвард Дарвин Нуньес, который обокрал парочку и пробил в пустые ворота.
Гол забит на 73-й минуте.