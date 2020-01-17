Испания

Алехандро Аррибас уверен, что соперник упал в штрафной сам.

В 23-м туре Сегунды Овьедо в дебютном матче Андрея Лунина проиграл на выезде Альмерии 0:2. Хозяева открыли счет с весьма противоречивого пенальти.

"Пенальти в наши ворота смешон, я не трогал соперника. Не знаю, почему судья не посмотрел повтор. Игрок Альмерии сказал мне, что он сам упал ", — цитирует защитника Овьедо Алехандро Аррибаса Gol.

Позже Овьедо пропустил еще один гол после ошибки защитника и Андрея Лунина.

В 24-м туре Сегунды Овьедо 19 января сыграет против занимающей четвертое место Уэски.