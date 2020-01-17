Испания

Каталонцы имеют два предложения по 20-летнему нападающему.

Барселона рассматривает возможность того, чтобы отпустить Абеля Руиса в аренду, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы имеют два предложения, одно из которых от лиссабонского Спортинга. Португальцы еще летом пытались подписать нападающего.

Источник утверждает, что Барселона готова отпустить Руиса из-за грядущего прихода Рея Маная из Альбасете.

Напомним, что ранее Барселона планировала найти замену Луису Суаресу в дубле.