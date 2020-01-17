Каталонцы имеют два предложения по 20-летнему нападающему.
АБЕЛЬ РУИС, ФОТО GETTY IMAGES
17 января 2020, 13:03
Барселона рассматривает возможность того, чтобы отпустить Абеля Руиса в аренду, сообщает Mundo Deportivo.
Каталонцы имеют два предложения, одно из которых от лиссабонского Спортинга. Португальцы еще летом пытались подписать нападающего.
Источник утверждает, что Барселона готова отпустить Руиса из-за грядущего прихода Рея Маная из Альбасете.
Напомним, что ранее Барселона планировала найти замену Луису Суаресу в дубле.