Испания

Вингер продолжит карьеру в клубе из Сегунды.

Полузащитник мадридского Реала Хорхе Де Фрутос перешел в Райо Вальекано, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Молодой вингер присоединился к "пчелам" на правах аренды до конца сезона.

В первой половине сезона Де Фрутос выступал на правах аренды в Вальядолиде. В футболке "фиолетово-белых" 22-летний игрок провел 5 поединков, не отличившись результативными действиями.

Напомним, ранее Реал Мадрид отправил голкипера Андрея Лунина в аренду в Овьедо.

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