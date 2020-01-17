Испания

Кадровое состояние "сливочных" накануне сложно матча улучшилось.

Лидеры Реала Серхио Рамос и Карим Бензема провели тренировку в общей группе и должны быть готовы сыграть с Севильей, сообщает AS.

Капитан мадридцев получил повреждение в финале Суперкубка Испании, а французский нападающий турнир пропускал.

Отметим, что также к тренировкам приступил и Марко Асенсио, который был вне игры из-за разрыва крестообразных связок.

Напомним, что матч Реал — Севилья состоится в субботу, 17 января, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.