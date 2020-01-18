Испания

Вратарь Овьедо — о дебютном матче за первую команду.

Голкипер Овьедо Андрей Лунин, контракт которого принадлежит Реалу, прокомментировал свой первый матч за новую команду, в котором он допустил результивную ошибку.

"Я прошу прощения за ошибку. Подобное помогает расти. Сегунда очень похожа на Примеру, все команды конкурентоспособны. Партнеры очень хорошие, они мне очень помогают, и я надеюсь, что в конце сезона мы перевернем ситуацию с ног на голову".

"Мы постараемся выиграть следующую игру. Я знаю, что у этого клуба много амбиций, я благодарен, что они выбрали меня. Я решил присоединиться к ним, потому что я хочу расти вместе с командой. Я хочу играть, побеждать, работать и совершенствоваться", — цитирует Лунина твиттер Овьедо.

Вашему вниманию видеообзор поединка против Альмерии, который стал дебютный для украинца.