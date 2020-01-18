Испания

"Летучие мыши" нацелились на хавбека Милана.

Полузащитник Милана Сусо попал в сферу интересов Валенсии, сообщает портал Calciomercato.

Испанский клуб намерен укрепить состав в январе и попытается приобрести атакующего хавбека. В ближайшее время "летучие мыши" намерены обратиться к миланскому клубу с предложением по 26-летнему игроку.

Действующий контракт Сусо с Миланом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне испанец провел 17 поединков в футболке "россонери", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Сусо также заинтересована Рома.

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