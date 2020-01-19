Испания

Ганец продолжит карьеру в китайском клубе.

Полузащитник Алавеса Мубарак Вакасо перешел в Цзянсу Сунин, сообщает официальный твиттер испанского клуба.

Детали контракт ганского хавбека с клубом из китайской Суперлиги остаются неизвестными.

Вакасо выступал в составе Алавеса с 2017 года, перейдя из Панатинаикоса. В текущем сезоне 29-летний игрок провел 17 поединков в футболке "лис".

В активе Вакасо имеется 54 матча и 12 голов в составе сборной Ганы.

Ранее сообщалось, что Ганновер арендовал Джона Гвидетти у Алавеса.

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