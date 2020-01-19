Ганец продолжит карьеру в китайском клубе.
Мубарак Вакасо, Getty Images
19 января 2020, 14:19
Полузащитник Алавеса Мубарак Вакасо перешел в Цзянсу Сунин, сообщает официальный твиттер испанского клуба.
Детали контракт ганского хавбека с клубом из китайской Суперлиги остаются неизвестными.
Вакасо выступал в составе Алавеса с 2017 года, перейдя из Панатинаикоса. В текущем сезоне 29-летний игрок провел 17 поединков в футболке "лис".
В активе Вакасо имеется 54 матча и 12 голов в составе сборной Ганы.
Ранее сообщалось, что Ганновер арендовал Джона Гвидетти у Алавеса.
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