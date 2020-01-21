Испания

"Сине-гранатовые" планируют осуществить два трансфера этой зимой.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Барселона продолжает вести переговоры с Ювентусом касательно обмена Ивана Ракитича на ​Федерико Бернардески.

По информации источника, в последние несколько часов сделка оказалась под угрозой срыва из-за того, что руководство "сине-гранатовых" не намерено доплачивать больше 10 миллионов евро за итальянца, тогда как туринский клуб данное предложение не устраивает.

Между тем, Барселона также начала переговоры с Валенсией по трансферу нападающего Родриго Морено, который должен стать заменой травмированному Луису Суаресу.

Агент испанского футболиста Хорхе Мендеш уже прибыл в Барселону для обсуждения возможного перехода своего клиента.

В текущем сезоне Родриго провел 17 матчей в Ла Лиге, в которых он забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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