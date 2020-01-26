Испания

Вингер может в ближайшее время присоединиться к испанскому клубу.

Севилья продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Милана Сусо.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, нервионцы обратились к итальянскому клубу с предложением о 18-месячной аренде вингера. Сделка также должна включать пункт об обязательном выкупе после определенного количества матчей.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 17 поединков в футболке "россонери", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Севилья также хочет подписать нападающего Рейнджерс Альфредо Морелоса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.