Испания

Украинский голкипер получил место в старте в игре 25 тура.

Андрей Лунин третий раз подряд выйдет на поле в футболке Овьедо со стартовых минут. Начало матча запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Команда украинского голкипера в рамках 25 тура Ла Лиги 2 будет противостоять Жироне, которая идет в середине турнирной таблицы.

За предыдущие две игры украинский вратарь пропустил трижды. Отметим, что Овьедо в данный момент идет в зоне вылета.

Напомним, Лунин оказался самым дорогим игроком Овьедо и голкипером лиги по версии Transfermarkt.