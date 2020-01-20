Испания

Football.ua выделяет главные трансферы в период с 13 по 19 января.

Прошедшая неделя не порадовала нас настоящими бомбами на трансферном рынке, однако достойные внимания переходы все-таки случились. В их числе – аренда вратаря сборной Украины Андрея Лунина и кандидата в команду Андрея Шевченко – Василия Кравца. Буквами "в", "з", "п", "н" обозначены позиции игроков — вратарь, защитник, полузащитник и нападающий соответственно.

З. Василий Кравец, Леганес – Луго, аренда

Украинский защитник начинал свои выступления за Леганес с матча против мадридского Реала, но увы, дело не пошло. Василий не сумел оправдать надежд "огурцов" (а 2,5 млн евро, которые заплатили Луго – хорошее подтверждение тому, что на него надеялись).

Кравец мог покинуть Леганес еще летом, когда его хотела взять в свою вторую команду Барселона, но с этим не сложилось. Теперь он попробует вновь обрести себя и заработать еще один шанс, выступая за Луго, который называет своим домом.

З. Джейсон Мурильо, Сампдория – Сельта, аренда

Своими выступлениями за Гранаду Мурильо заслужил переход в Интер. Там колумбиец провел два сезона, а дальше началась его одиссея: полтора года в Валенсии, полгода в Барселоне, полгода в Сампдории. Теперь вот Сельта. Надолго ли?

З. Леандро Кабрера, Хетафе – Эспаньол, 9 млн евро

Хетафе на два очка отстает от третьего места, Эспаньол идет последним. Однако основной центральный защитник Леандро Кабрера все-таки ушел к "попугаям" за весьма солидные для Хетафе девять миллионов евро. Что же, посмотрим, получится ли у него прибавить надежности худшей обороне чемпионата Испании.

З. Марин Понграчич, Зальцбург – Вольфсбург, 10 млн евро

Бывший игрок сборной Хорватии U-21 (3 матча) Марин Понграчич сыграл 56 матчей за РБ Зальцбург. Только семь из них пришлось на этот сезон, но это не смутило Вольфсбург. "Волки" решили прибавить вариативности одной из лучших оборон Бундеслиги, выложив 10 млн евро за Марина.

Н. Игнасио Пуссетто, Удинезе – Уотфорд, 8 млн евро

Очередной трансфер по маршруту Удинезе – Уотфорд. Удивительного мало, ведь оба клуба принадлежат итальянской семье Поццо. Главное, что Игнасио уже успел дебютировать за "шершней", да еще как! Первым же касанием он помешал мячу влететь в ворота Уотфорда в матче с Тоттенхэмом – Goal line технология показала, что до гола не хватило 10,04мм!

З. Жан-Клер Тодибо, Барселона – Шальке, аренда

На молодого француза изначально не особо рассчитывали в Барселоне. Чуда не произошло, и Жан-Клер покидает столицу Каталонии в поисках игровой практики – случай, идентичный Йерри Мине, разве что тут не хватает хорошего выступления на чемпионате мира. Если все пойдет хорошо, Шальке выкупит Тодибо за 25 млн евро и еще пять миллионов выплат возможны в виде бонусов. А если все пойдет очень хорошо, Барселона сможет выкупить игрока обратно вдвое дороже.

Н. Юссеф Эн-Несири, Леганес – Севилья, 20 млн евро

Статистика 22-летнего Эн-Несири на первый взгляд непритязательна – четыре гола и два ассиста в 19 матчах Ла Лиги. Но все становится показательнее, если взглянуть на то, что весь Леганес в этой Примере забил только 16 (!) голов. Марокканец определенно должен попробовать себя на более высоком уровне, ну а Леганес… Возможно, в клубе уже смирились с вылетом из Ла Лиги и решили заработать на марокканце по максимуму – вряд ли кто-то выложил бы 20 млн евро за игрока клуба Сегунды.

П. Жедсон Фернандеш, Бенфика – Тоттенхэм, аренда за 4,5 млн евро

Жедсон Фернандеш в нынешнем сезоне был на задворках Бенфики из-за разногласий с тренером Бруну Лаге, однако "зачетка" работала на него, и он оказался интересен английским клубам. Слухи про Челси и Манчестер Юнайтед больше похожи на происки агентов, а вот переход в Вест Хэм был вполне реален. Однако в последний момент в дело вмешался Тоттенхэм, которому как раз требовался центральный полузащитник ввиду травматичности Танги Ндомбеле и серьезной травмы Мусса Сиссоко. Что же, посмотрим, так ли прекрасен Жедсон как те суммы, которые за него рисуют – в прессе говорили, что его выкуп может обойтись примерно в 50 млн фунтов.

П. Станислав Лоботка, Сельта – Наполи, 20 млн евро

Интер, Вест Хэм, Боруссия Дортмунд – с кем только ни связывали Станислава Лоботку. Однако в итоге он оказался в, возможно, самом популярном среди словаков иностранном клубе – Наполи. Поговаривают, что при этом переходе не обошлось без бывшего лидера Наполи, словака Марека Гамшика – он якобы рекомендовал клубу приобрести Станислава.

В. Андрей Лунин, Реал Мадрид – Реал Овьедо, аренда

Это свершилось! Голкипер сборной Украины и один из лучших молодых вратарей мира перешел в клуб, где он будет играть. На прощание Андрей выиграл серию пенальти с Марбельей для Вальядолида 11 января, а теперь уже сыграл два матча за четыре дня в Овьедо.

Да, дебют с Альмерией вышел не очень удачно – Лунин на пару с защитником сильно начудили в эпизоде со вторым голом, но кто не ошибается? В игре с Уэской англоговорящий комментатор не мог нарадоваться сэйву Лунина на 54-й минуте, но увы, Эухени Вальдеррама оказался в нужном месте и мяч в ворота таки добил. Верим, что дальше будет лучше, и к Евро-2020 Андрей подойдет в прекрасной форме.

За остальными трансферными слухами и переходами вы можете следить в сюжете "Трансферный рынок" на Football.ua.

Евгений Музыка, Football.ua