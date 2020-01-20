Испания

Стоимость украинца оценивается в 3 млн евро.

Андрей Лунин стал самым дорогим игроком Овьедо и голкипером в Сегунде по версии Transfermarkt после перехода в клуб на правах аренды.

Стоимость украинского вратаря оценивается в сумму 3 миллиона евро. Вторым самым дорогим игроком Овьедо является полузащитник Хоэль Барсенас, который оценивается в 1,2 млн евро. Что касается стоимости вратарей в Сегунде, то Лунин делит первую строчку со Столе Димитриевски из Райо Вальекано и обошел Люку Зидана из Расинга.

Лунин присоединился к Овьеодо на правах аренды на прошлой неделе. В составе "синих" 20-летний игрок провел 2 поединка, пропустив 3 гола.

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