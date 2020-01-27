Испания

"Сливочные" опередили Барселону благодаря победе над Вальядолидом.

В матче 21-го тура чемпионата Испании Реал отправился в гости в Вальядолиду. Подопечные Зинедина Зидана смогли добыть минимальную победу (0:1), благодаря которой ушли в отрыв от Барселоны в гонке за титулом.

Интересным является факт того, что "сливочные" возглавили турнирную таблицу испанской Ла Лиги впервые за 100 дней. Сейчас Реал опережает Барселону на три набранных очка.

Отметим, что в активе мадридского гранда сейчас 46 пунктов после 21 тура, а у "сине-гранатовых" — 43.

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