Испания

Испанец высказался о победе над Вальядолидом.

В матче 21-го тура чемпионата Испании Реал отправился в гости в Вальядолиду. Подопечные Зинедина Зидана смогли добыть минимальную победу (0:1), благодаря которой ушли в отрыв от Барселоны в гонке за титулом.

Автором единственного гола в ворота Вальядолида стал защитник Начо Фернандес, который поделился эмоциями после поединка.

"Я в восторге не только из-за забитого мяча, но и потому, что мы заработали три очка и стали лидерами в чемпионате. Команда играла в напряженную и сфокусированную игру, поэтому мы добились необходимого результата".

"Во втором тайме мы намного лучше справились с мячом. Было тяжело играть в гостях, но мы были к этому готовы. Для меня команда преуспела, несмотря на отсутствие моментов. Их было немного, но мы создали один и успешно его реализовали".



"Рады снова возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. Сегодня нам нужна была победа. Нам еще предстоит сыграть много игр, и сегодня это было жизненно важно после того, как наши конкуренты потеряли очки. У нас отличная победная серия, и я уверен, что мы продолжим двигаться вперед", — приводит слова Начо официальный сайт Реала.

Ранее сообщалось, что Реал возглавил турнирную таблицу Ла Лиги впервые за 100 дней.

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