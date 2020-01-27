Испания

Главный тренер мадридцев не спешит радоваться временному успеху.

Зинедин Зидан прокомментировал поединок против Вальядолида в рамках чемпионата Испании. Также француз считает, что лидерская позиция на данном отрезке сезона ничего не значит.

"Начо? Я рад за него. Как раз перед голом я сказал ему подключаться на ближнюю штангу. Он защитник, который обычно забивает не так много.

Лидерство в Ла Лиге ничего не меняет. Мы должны продолжать делать то, что делаем. Это долгий и трудный сезон. Это была сложная игра против непростого соперника", — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что Реал ушел в отрыв от Барселоны благодаря победе над Вальядолидом.