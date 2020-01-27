Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Вальядолид - Реал, Getty Images
27 января 2020, 12:59
В матче 21-го тура чемпионата Испании Реал отправился в гости в Вальядолиду. Подопечные Зинедина Зидана смогли добыть минимальную победу (0:1), благодаря которой ушли в отрыв от Барселоны в гонке за титулом.
Главным героем встречи стал защитник "сливочных" Начо Фернандес, который на 78-й минуте забил гол и установил финальный счет поединка.
Смотрите видео голов и обзор матча Вальядолид — Реал:
Вальядолид — Реал 0:1
Гол: Начо Фернандес, 78
Вальядолид: Масип — Антоньито, Оливас, Салису, Карнеро — Алькарас, Мичел (Вилья, 58), Х. Фернандес, Феде (Де ла Фуэнте, 81) — Гвардиола, Унал (Плано, 76)
Реал: Куртуа — Начо Фернандес, Варан, Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 88), Каземиро, Кроос — Родриго (Йович, 90+3), Бензема, Иско (Васкес, 73)
Предупреждения: Х. Фернандес — Варан, Модрич, Начо Фернандес