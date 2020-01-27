Испания

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В матче 21-го тура чемпионата Испании Реал отправился в гости в Вальядолиду. Подопечные Зинедина Зидана смогли добыть минимальную победу (0:1), благодаря которой ушли в отрыв от Барселоны в гонке за титулом.

Главным героем встречи стал защитник "сливочных" Начо Фернандес, который на 78-й минуте забил гол и установил финальный счет поединка.

Смотрите видео голов и обзор матча Вальядолид — Реал:

Вальядолид — Реал 0:1

Гол: Начо Фернандес, 78

Вальядолид: Масип — Антоньито, Оливас, Салису, Карнеро — Алькарас, Мичел (Вилья, 58), Х. Фернандес, Феде (Де ла Фуэнте, 81) — Гвардиола, Унал (Плано, 76)

Реал: Куртуа — Начо Фернандес, Варан, Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 88), Каземиро, Кроос — Родриго (Йович, 90+3), Бензема, Иско (Васкес, 73)

Предупреждения: Х. Фернандес — Варан, Модрич, Начо Фернандес