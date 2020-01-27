Лунин: В Овьедо мне все нравится

Испания

Вратарь благодарен новому наставнику за доверие.

Голкипер Реал Овьедо Андрей Лунин поделился своими впечатлениями от игры против Жироны в рамках Сегунды (1:1).

20-летнему вратарю удалось показать уверенную игру и помочь своей команде заработать очки против бывшего участника Ла Лиги.

"Сложный матч. Жирона дома играет очень сильно. Эта команда всегда прессингует и не дает сопернику свободно играть. Но мы сумели взять очки и двигаемся дальше. Для нас важен каждый пункт в чемпионате", — приводит слова украинца La Voz de Asturias.

"Мы должны улучшить все аспекты нашей игры. Нужно работать и выходить на каждую игру, демонстрируя хороший футбол".

"В Овьедо мне все нравится, но самое главное, что тренер доверяет мне, и я благодарю его своей игрой".

"Я хочу продолжать играть и помогать команде. Всегда есть возможности для прогресса. И я хочу это делать день за днем", — заключил вратарь.