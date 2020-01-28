"Сливочные" пропустили лишь 13 голов в 21 поединке.
Игроки Реала, Getty Images
28 января 2020, 13:39
В матче 21-го тура Примеры мадридский Реал одержал минимальную победу над Вальядолидом.
Королевский клуб сохранил свои ворота пустыми и, таким образом, пропустил лишь 13 голов после 21 поединка. Этот показатель является повторением рекорда в истории команды в Ла Лиге. Ранее "сливочные" пропускали такое же количество голов после 21 тура в сезонах 1934/35, 1964/65 и 1987/88.
На данный момент Реал лидирует в Примере, опережая Барселону на 3 пункта.
Ранее сообщалось, что Реал возглавил турнирную таблицу впервые за 100 дней.
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