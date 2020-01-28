Сусо, Getty Images
28 января 2020, 17:53
Полузащитник Милана Сусо до конца трансферного окна может вернуться в чемпионат Испании.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato, Севилья активно ведет переговоры с руководством "россонери" касательно перехода 26-летнего испанца и близка к его подписанию.
"Красно-белые" планируют арендовать Сусо до конца сезона с последующим возможным правом выкупа. Поскольку в Милане не рассчитывают на игрока, уже этой зимой он может пополнить ряды Севильи.
Ранее сообщалось, что Сусо согласовал личный контракт с Севильей, однако Милан "тормозит" сделку из-за несогласия с условиями потенциального покупателя.
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