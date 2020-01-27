Италия

Переход полузащитника Милана Сусо в Севилью откладывается.

Милан и Севилья никак не могут согласовать условия переезда в Испанию полузащитника "россонери" Сусо – сообщает Calciomercato.

Сусо, больше не видящий (справедливо) для себя перспектив в Милане, уже согласовал условия личного контракта с Севильей и в любой момент готов вернуться на родину, однако все упирается в условия аренды.

Милан настаивает на 18-месячной аренде с обязательством выкупа за 20 миллионов евро, Севилье же больше по душе аренда с правом выкупа за те же 20 миллионов.

26-летний Сусо выступал за Ливерпуль (21 матч во всех турнирах, 1 гол), Альмерию (35, 3), Дженоа (19, 6) и Милан (153, 24).

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