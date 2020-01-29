Потругальский вундеркинд выбыл на неопределенный срок.
Жоау Фелиш, Getty Images
29 января 2020, 20:05
Нападающий Атлетико Жоау Фелиш травмировался в поединке 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором "матрасники" расписали нулевую ничью с Леганесом.
Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, 20-летний португалец получил мышечное повреждение правой ноги.
Медицинская служба Атлетико провела тесты на футболисте, чтобы оценить серьезность травмы, однако информация о сроках восстановления Фелиша пока неизвестна.
Напомним, Жоау Фелиш перебрался в Атлетико из Бенфики прошлым летом. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 126 млн евро.
В текущем сезоне Фелиш провел за "матрасников" провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.