Испания

Потругальский вундеркинд выбыл на неопределенный срок.

Нападающий Атлетико Жоау Фелиш травмировался в поединке 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором "матрасники" расписали нулевую ничью с Леганесом.

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, 20-летний португалец получил мышечное повреждение правой ноги.

Медицинская служба Атлетико провела тесты на футболисте, чтобы оценить серьезность травмы, однако информация о сроках восстановления Фелиша пока неизвестна.

Напомним, Жоау Фелиш перебрался в Атлетико из Бенфики прошлым летом. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 126 млн евро.

В текущем сезоне Фелиш провел за "матрасников" провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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