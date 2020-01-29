Испания

"Желтая субмарина" прошла в 1/4 финала турнира.

Вильярреал гостил у Райо Вальекано в рамках 1/8 финала Кубка Испании и вырвал победу в конце встречи. "Желтой субмарине" потребовалось меньше двух минут, чтобы забить дважды — отметились Ниньо и Касорла.

Райо Вальекано - Вильярреал 0:2

Голы:

Райо Вальекано: Морро — Тита, Паскуаль, Милич, Гарсия (Де Фрутос, 77) — Суарес (Трехо, 70) — Иси, Валентин, Кабайеро (Ульоа, 70), Гарсия — Мартин

Вильярреал: Фернандес — Пенья, Альбиоль, Мори, Кантилья — Морланес (Касорла, 59) — Гомес, Замбо, Тригерос, Онтиверос (Чуквуезе, 74) — Бакка (Ниньо, 59)

Предупреждения: Милич — Мори