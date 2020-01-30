Испания

Каталонцы могут подписать 20-летнего нападающего уже в ближайшее время.

За день до закрытия зимнего трансферного окна Барселона так и не решила вопрос с заменой травмированному Луису Суаресу. Варианты с Морено Родриго, Пьер-Эмериком Обамеянгом и Душаном Тадичем так и не стали реальностью для "блаугранас".

Тем не менее каталонцы не оставляют надежд подписать форварда. Их взгляд устремился на чемпионат Португалии. А именно на 20-летнего нападающего Браги Франсишку Тринкана. Об этом сообщает Sport.es.

Игрок прекрасно проявил себя на молодежном чемпионате мира U-20 в составе сборной Португалии. На родине футболиста именуют "Новым Криштиану Роналду".

На игрока также претендовал Ювентус, но Брагу не устроило предложение в размере 15 млн евро.

Барселона намерена предложить португальцам вариант с арендой до конца сезона и дальнейшим выкупом контракта игрока за 20 млн евро.

В текущем сезоне Тринкан отыграл 22 матча за Брагу во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 6 ассистов (в том числе 1+1 в Лиге Европы).

Завтра, 31 января, в Европе официально закроется зимнее трансферное окно. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция всех важнейших событий Deadline Day.

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