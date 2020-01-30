Испания

Испанский форвард возвращается в Ла Лигу.

Нападающий Боруссии Дортмунд Пако Алькасер подписал контракт до лета 2025 года с Вильярреалом, сообщил официальный сайт "подводников".

Стоимость трансфера не разглашается. Пако будет играть за Вильярреал под 17-м номером.

Алькасер начинал профессиональную карьеру в Валенсии (124 матча, 43 гола). Также он выступал за Барселону (50 игр, 15 забитых мячей) и Боруссию Дортмунд (47 поединков, 26 взятий ворот).

В футболке национальной сборной Испании Алькасер забил 12 голов в 19 матчах.

Боруссия смогла отпустить Алькасера, поскольку ранее купила Эрлинга Холанда у РБ Зальцбург. 19-летний норвежец уже забил 5 голов в двух матчах за "шмелей", хотя оба раза выходил лишь на замену.