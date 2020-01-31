Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты с участием молодого португальца.
ТРИНКАН, ФОТО ФК БАРСЕЛОНА
31 января 2020, 15:08
Барселона объявила о переходе талантливого полузащитника Браги Франсишку Тринкана. Трансфер обошелся каталонцам в сумму, превосходящую 30 миллионов евро.
На что же способен 20-летний португалец? Видео лучших моментов с участием Тринкана:
Предлагаем следить за всеми актуальными новостями в последний день зимнего трансферного окна в специальной онлайн трансляции от Football.ua.
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