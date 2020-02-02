Испания

Наставник "летучих мышей" прокомментировал ситуацию с форвардом.

Главный тренер Валенсии Альберт Селадес поделился своим мнением о выступлении нападающего Родриго Морено.

В зимнее трансферное окно форвард мог перейти в Барселону, однако переговоры между клубами не завершились успехом.

"То, что Родриго продолжает выступления в Валенсии, является большой радостью для клуба. Он здорово проявил себя в матче с Барселоной и хорошо действовал против Сельты. Мы должны следить за ситуацией и заботиться о нем", – приводит слова Селадеса портал Football Espana.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 24 поединка в составе "летучих мышей", забив 4 гола и совершив 11 ассистов.

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