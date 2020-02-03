Испания

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен — о матче против Леванте.

Барселона обыграла Леванте в матче 22-го тура чемпионата Испании.

"Я многим доволен, но не всем. Мы позволили много пробить по своим воротам. Хорошо играли в первом тайме, могли забить больше. Мы потеряли концентрацию во втором тайме и пропустили, но, в целом, это была хорошая командная работа".

"Мы слишком многое позволяем соперникам – меня это беспокоит. Это заставляет нас пытаться забить больше. Учитывая наши моменты, счет мог быть 8:2 или 8:3".

"Фати? У него большой потенциал, он все делает отлично. Для него исторический день благодаря голам. Также он отрабатывал в обороне, что важно", — приводит слова Кике Сетьена Marca.

Отметим, что Фати стал самым юным автором дубля в XXI веке в Примере.

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