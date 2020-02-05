Испания

Каталонцы все-таки могут усилить линию нападения, несмотря на закрытие трансферного окна.

БАРСЕЛОНА МОЖЕТ ПОДПИСАТЬ КОНКУРЕНТА ДЛЯ СУАРЕСА, ФОТО GETTY IMAGES

БАРСЕЛОНА МОЖЕТ ПОДПИСАТЬ КОНКУРЕНТА ДЛЯ СУАРЕСА, ФОТО GETTY IMAGES

Барселона сможет подписать нового нападающего из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле, сообщает Marca.

Регламент лиги содержит пункт, который позволяет каталонцам провернуть переход представителя одной из лиг Испании, несмотря на закрытие трансферного окна.

О длительном восстановлении Луиса Суареса было объявлено давно, а Усман Дембеле лишь недавно получил очередную травму, из-за который выбыл на две недели.

Напомним, что в январе одним из главных кандидатов на переход в Барселону называли нападающего Жироны Кристиана Стуани.