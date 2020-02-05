Каталонцы все-таки могут усилить линию нападения, несмотря на закрытие трансферного окна.
БАРСЕЛОНА МОЖЕТ ПОДПИСАТЬ КОНКУРЕНТА ДЛЯ СУАРЕСА, ФОТО GETTY IMAGES
05 февраля 2020, 18:55
Барселона сможет подписать нового нападающего из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле, сообщает Marca.
Регламент лиги содержит пункт, который позволяет каталонцам провернуть переход представителя одной из лиг Испании, несмотря на закрытие трансферного окна.
О длительном восстановлении Луиса Суареса было объявлено давно, а Усман Дембеле лишь недавно получил очередную травму, из-за который выбыл на две недели.
Напомним, что в январе одним из главных кандидатов на переход в Барселону называли нападающего Жироны Кристиана Стуани.