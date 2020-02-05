Спортивный директор каталоцнев уверяет, что клуб не собирался приобретать португальца.
БРУНУ ФЕРНАНДЕШ, ФОТО GETTY IMAGES
05 февраля 2020, 19:25
Манчестер Юнайтед довольно долго вел переговоры по Бруну Фернандешу. Как сообщалось СМИ, португалец также привлек внимание Барселоны.
Тем не менее, спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль опроверг подобную информацию, а также подтверждает, что Барселона хотела подписать Родриго Морено.
"Он интересный игрок, но агенты пытаются выполнить свою работу. У нас не было заинтересованности в нем. Родриго Морено действительно интересовал нас", — приводит слова Абидаля Record.
Напомним, что Бруну Фернандеш перебрался в Манчестер Юнайтед, а Родриго Морено остался в Валенсии.