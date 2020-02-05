Испания

Спортивный директор каталоцнев уверяет, что клуб не собирался приобретать португальца.

Манчестер Юнайтед довольно долго вел переговоры по Бруну Фернандешу. Как сообщалось СМИ, португалец также привлек внимание Барселоны.

Тем не менее, спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль опроверг подобную информацию, а также подтверждает, что Барселона хотела подписать Родриго Морено.

"Он интересный игрок, но агенты пытаются выполнить свою работу. У нас не было заинтересованности в нем. Родриго Морено действительно интересовал нас", — приводит слова Абидаля Record.

Напомним, что Бруну Фернандеш перебрался в Манчестер Юнайтед, а Родриго Морено остался в Валенсии.