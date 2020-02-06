Испания

"Сине-гранатовые" выключили опцию выкупа в соглашение с португальским клубом.

Барселона может выкупить нападающего Абеля Руиса у Браги за 40 млн евро, сообщает Cadena Ser.

Руис присоединился к Браге в январе из Барселоны на правах аренды с обязательством выкупа за 10 млн евро. Однако каталонцы отказались отпускать своего воспитанника полностью и включили в сделку опцию выкупа.

В первой половине сезона 20-летний игрок провел 19 поединков во второй команде "сине-гранатовых", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона согласовала трансфера нападающего Браги Франсишку Тринкана.

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