Испания

Вероятно, каталонский клуб ожидают большие перемены.

Как утверждает El Chiringuito, нападающий Барселоны Лионель Месси, после конфликта со спортивным директором Эриком Абидалем, хочет изменений в руководстве клуба.

По данным источника, аргентинский футболист желает, чтобы президент "блаугранас" Хосеп Бартомеу покинул свой пост. Также капитан каталонцев хочет, чтобы в следствие изменений в клубе главным тренером команды стал Хави.

Напомним, ранее Абидаль был под угрозой увольнения за свои слова о работоспособности игроков Барселоны при Вальверде, но клуб не захотел отстронять от должности французского специалиста.

СМИ также сообщают, что целый ряд клубов уже готовы вести переговоры с самим Месси, если форвард вдруг захочет покинуть команду.