Испания

Реал Сосьедад стал первой командой, которая триумфовала на Сантьяго Бернабеу в этом сезоне.

Реал принимал Реал Сосьедад в рамках 1/4 финала Кубка Испании — поединок завершился победой басков со счетом 4:3, что оставило подопечных Зидана за бортом турнира.

Тем самым, мадридцы впервые уступили в этом сезоне на Сантьяго Бернабеу. До этого Реал пять раз сыграл вничью.

Произошло это в поединках Ла Лиги против Атлетика, Бетиса и Вальядолида, а также встречах Лиги чемпионов против ПСЖ и Брюгге.

Напомним, что Реал впервые пропустил четыре мяча за матч под руководством Зинедина Зидана.