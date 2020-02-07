Испания

Иманол Альгуасиль прокомментировал триумф в матче против Реала.

Реал Сосьедад выбил Реал из Кубка Испании, добыв победу в сумасшедшем поединке со счетом 4:3. Тренер басков Альгуасиль очень эмоционально пережил такой результат и гордится своей командой.

"Хотя мы и приехали, чтобы показать такую игру, представьте, как мы себя чувствуем. Болельщики заслужили это. Мы 32 года не были в полуфинале. Этот триумф означает многое... На таком стадионе и с таким соперником. Мы сделали зрелище. Представьте, как мы гордимся собой.

Мы знали, что Реал будет бороться до конца и пытаться перевернуть игру. Понимали, что пока не просвистит финальный свисток, они могут изменить ход матча. Победить здесь трудно", — приводит слова Альгуасиля Marca.

Напомним, что данное поражение стало первым домашним для мадридцев в текущем сезоне.