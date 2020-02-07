Испания

Сосьедад сразится с Мирандесом, а Гранада померится силами с Атлетиком.

Состоялась жеребьевка полуфинального раунда Кубка Испании, участниками которого по итогам матчей четвертьфинала стали Атлетик, Гранада, Реал Сосьедад и Мирандес.

И так, полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Атлетик — Гранада

Реал Сосьедад — Мирандес

Поединки будут состоять из двухматчевого противостояния. Первые встречи состоятся 12-го февраля, а ответные игры — 4-го марта. Финал же будет сыгран 18-го апреля на Олимпийском стадионе в Севилье.

Напомним, четвертьфинальные матчи запомнились вылетом Реала и Барселоны. Мадридцы на своем поле уступили Сосьедаду (3:4), а каталонцы на выезде проиграли Атлетику (0:1).

К слову, ранее Football.ua выделил ключевые противостояния сенсационного розыгрыша Кубка Испании-2020.