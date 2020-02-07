Испания

Football.ua вспоминает главные эпизоды Кубка Испании-2019/20, которые произошли до полуфинальной стадии.

Текущий розыгрыш Кубка Испании запомнится многим болельщикам своей сенсационностью. На стадии 1/2 финала не будет ни единого представителя из когорты ТОП. Если бы Марти Макфлай и доктор Эмметт Браун из легендарной трилогии "Назад в будущее" вернулись бы из февраля 2020-го в сентябрь 2019-го и сказали, что в полуфинале Кубка Испании не будет ни Барселоны, ни Реала, ни Атлетико, многие не поверили бы даже им.

Кубок Испании составлен из восьми раундов. На первых стадиях традиционно свои выступления начинают низшелиговые клубы. Уже во втором по счету раунде в борьбу вступили 16 представителей Ла Лиги (за исключением Барселоны, Реала, Атлетико и Валенсии, которые начали выступления в четвертом раунде — 1/16 финала).

Первая сенсация, о которой заговорила широкая публика случилась в третьем раунде. Бадалона из третьего дивизиона ногами вперед вынесла претендента на зону Лиги чемпионов в Ла Лиге Хетафе (2:0). На следующей стадии, в 1/16 финала, случилось сразу два неожиданных результата. Главная сенсация текущего розыгрыша Мирандес из третьего дивизиона обыграл Сельту (2:1). Тем не менее, победа Мирандеса была не так заметна на фоне сенсации, о которой заговорили не только в Испании, но и во всем мире. Скромная Леонеса на своем поле выбила мадридский Атлетико (2:1) Диего Симеоне. С того момента количество главных фаворитов турнира сократилось к двум.

В 1/8 финала Леонеса могла превзойти будущие успехи Мирандеса. Команде из 100-тысячного городка не хватило, возможно, опыта обыграть действующего обладателя трофея Валенсию в серии пенальти. "Летучие мыши" были близки к не менее грандиозному провалу, нежели Атлетико. Впрочем, "оранжевые" все же проползли в четвертьфинал. Но это еще не все. Помните такую команду как Мирандес? Так вот, на данной стадии "рохильос" удивили Севилью (3:1) и помогли команде Юлена Лопетеги сконцентрироваться лишь на чемпионате и Лиге Европы.

И вот мы подобрались к стадии, которая ошарашила в каждом из своих матчей — 1/4 финала. Гранаде выпал первый серьезный соперник в турнире. До данной стадии "насридам" откровенно говоря везло со жребием. Команда Диего Пенаса дважды встречалась с представителями четвертого дивизиона (Оспиталет и Тамаресейте) и еще дважды — из третьего (Бадахос и выбившая Хетафе Бадалона). Все четыре встречи представитель Ла Лиги выигрывал на нервах. Тем не менее, "красным" удалось выбить в четвертьфинале действующего победителя турнира Валенсию. Роберто Солдадо оформил дубль в ворота бывшего клуба и вывел бывшую команду Артема Кравца в полуфинал национального кубка впервые за 51 год.

На следующий день последний представитель НЕ Ла Лиги в Кубке Мирандес дома принимал Вильярреал. И что вы думаете? Правильно, очередная сенсация — 4:2.

Вы только посмотрите на это безумие на стадионе Мирандеса после гола, снявшего все вопросы в матче против "желтой субмарины":

En ☝️🏻 PALABRA.....



¿qué sentiste en este preciso instante? ⚽️🤩 pic.twitter.com/v5sg3eomfX — CDMirandés (@CDMirandes) February 6, 2020

Эта команда болтается в середине турнирной таблицы Сегунды, а еще в прошлом сезоне была участником третьего дивизиона. Восемь лет назад этот скромный клуб уже достигал стадии полуфинала, где их выбил Атлетик из Бильбао. Сейчас же история может повторится. Стоит отметить, что для Мирандеса два выхода в полуфинал Кубка Испании — главные события в их истории. А текущее пребывание в Сегунде — шестое за 93-летнее существование. В высшем испанском дивизионе этого клуба никогда не было и не факт, что в ближайшие годы эта команда там появится. Сезон-2019/20 уже стал самым успешным в их истории.

Подходим к самому главному. 6-го февраля нынешний розыгрыш Кубка Испании лишился своих последних топ-клубов. Реал Мадрид в сумасшедшем поединке на Сантьяго Бернабеу против Реал Сосьедад потерпел первое домашнее поражение в сезоне. Эдегор и компания просто таки вынесли "сливочных" со счетом 4:3. Параллельным курсом Барселона на Сан Мамесе также потерпела крушение, благодаря драматической развязке и автоголу Серхио Бускетса на 93-й минуте.

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Сегодня, 7 февраля, состоится жеребьевка полуфинальных пар. Среди оставшихся участников нет ни трех главных топ-клуба страны (Атлетико, Барселона, Реал), ни действующего обладателя трофея (Валенсия). Главными фаворитами отныне являются два баскских клуба - Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад. Палки в колеса им попытаются вставить Гранада и главное открытие турнира Мирандес.

Атлетик имеет самую славную историю из оставшихся команд в турнире. Клуб их Бильбао выигрывал национальный кубок 23 раза, крайняя победа датируется 1984-м. Сосьедад брал трофей дважды (1909, 1987). Для Гранады и Мирандеса стадия полуфинала и вовсе пока является апогеем. Для представителя Ла Лиги — это третий выход на данный этап, для Мирандеса — второй. Вполне возможно, что в этом сезоне кого то из этой парочки перепишет собственную историю. А возможно, сразу оба клуба.

Текущий розыгрыш Кубка Испании уже прилично удивил, а может удивить еще больше. Тем не менее, едва ли не главным событием будет синхронный вылет Барселоны и Реала на довольно ранней для них стадии. По этому поводу мы собрали некоторые интересные факты, которые воплотились в реальность после вчерашних сенсаций:

- Впервые за 17 лет в полуфинал Кубка Испании синхронно не вышли Реал, Барселона и Атлетико;

- Барселона впервые в истории вылетела из Кубка Испании в компенсированное арбитром время;

- Реал впервые при руководстве Зидана пропустил 4 гола в одном матче;

- Реал потерпел первое домашнее поражение в сезоне;

- Прервалась 21-матчевая серия Реала без поражений;

- Впервые с 29 мая 1955 года Реал и Барселона были выбиты из Кубка Испании в один и тот же день. 65 лет назад полуфинале "сливочные" вылетели от Севильи (1:8), Барселона от того таки Атлетика из Бильбао (2:4);

- Барселона не сумела продлить рекордную серию в истории турнира по выходам в полуфинал, которая прекратилась на 9 сезонах (2011-2019);

- В 21-м веке Реал проиграл три из трех одноматчевых кубковых противостояний на Сантьяго Бернабеу (все в Кубке Испании): в 2002-м в финале Депортиво (1:2), в 2013-м в финале Атлетико (1:2) и в 2020-м Сосьедаду в 1/4 финала (3:4);

- Четыре из двенадцати голов, пропущенных Реалом в Сантьяго Бернабеу в этом сезоне во всех турнирах, были забиты бывшими игроками Реала (Борха Майораль, Виллиан Хосе, Пабло Сарабия и Мартин Эдегор);

- Барселона не сыграет в финале Кубка Испании впервые с 2014 года.

Финал Кубка Испании состоится 18 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье.

Вадим Адаменко, Football.ua