Испания

Определилось место решающего поединка в турнире.

Финальный поединок Кубка Испании текущего сезона пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье, утверждает ABC, ссылаясь на источник из Федерации футбола Испании.

По данным источника, на андалусийской арене также состоятся финальные поединки Копа дель Рей в 2021, 2022 и 2023 году.

Стадион вмещает 60 тысяч человек. Тем не менее, арена довольно редко используется для футбольных поединков. Последний раз на нем играла сборная Испании против команды Китая в 2012 году.

К слову, одним из полуфиналистом Кубка Испании стал Мирандес, который выступает в Сегунде.