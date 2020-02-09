Испания

Капитан "сливочных" обошел по этому показателю Йерро.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос вышел на пятое место по количеству поединков в составе Реала.

Матч с Осасуной (4:1) в 23-м туре Примеры стал 440-м для защитника в составе королевского клуба. По этому показателю нынешний капитан "сливочных" обошел бывшего защитника Фернандо Йерро.

Впереди Рамоса в этом списке находятся нападающий Сантильяна (461 матч), голкипер Икер Касильяс (510), защитник Маноло Санчис (523) и нападающий Рауль (550).

Ранее сообщалось, что Рамос установил рекорд, забив в 17-м сезоне Ла Лиги подряд.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.