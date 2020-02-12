Испания

Трансфер нападающего Интера Лаутаро Мартинеса должен состояться не позднее 15 июля.

Лаутаро Мартинес является приоритетной целью Барселоны на летнем трансферном рынке — сообщает Calciomercato.

Барселона в срочном порядке ищет замену травмированным Дембеле и Суаресу, и уже согласовала переход из Реал Сосьедад Виллиана Жозе, однако вариант с Мартинесом рассматривается на долгосрочную перспективу.

До 15 июля действует клаусула в 111 миллионов евро, прописанная в контракте аргентинца, и если не удастся согласовать с Интером другой вариант сделки, Барселона может просто выкупить Мартинеса.

22-летний нападающий национальной сборной Аргентины (17 матчей, 9 голов) до Интера (62 матча во всех турнирах, 25 голов) выступал за Расинг (60, 27).

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